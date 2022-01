Microids prépare 2 jeux Hercule Poirot issus des romans d'Agatha Christie

Si 2021 fut une riche année pour Microids, 2022 semble être bien parti pour être aussi frutueuse. Preuve en est avec l'annonce de deux nouveaux jeux Hercule Poirot que l'éditeur français vient d'annoncer, puisqu'un accord avec Agatha Christie Limited a été signé. Dans le communiqué, il est écrit que le premier titre sera tiré d'un classique qui aura le plaisir d'être revisité, tandis que le deuxième proposera une aventure complètement inédite. A en croire Microids, les bonnes ventes d’Agatha Christie : The ABC Murders et Agatha Christie - Hercule Poirot : The First Cases ont convaincu les deux parties de travailler à nouveau ensemble. Une annonce qui arrive quelques semaines avant la sortie du film de Kenneth Branagh, Mort sur le Nil, et qui a permis au romain d'Agatha Christie d'être connu de la nouvelle génération. Ça sera probablement le cas pour les jeux vidéo.