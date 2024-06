Metal Slug Tactics : nouvelle vidéo et enfin la date de sortie, trois ans après son annonce

Metal Slug Tactics, mais DotEmu semble enfin voir le bout du tunnel, puisque la jeune entreprise parisienne vient de nous révéler la date de sortie de leur jeu. Ce sera donc à l'automne prochain que ce spin-off de la grande saga de la NeoGeo verra le jour, aussi bien sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 que Xbox One et Nintendo Switch. On a le droit à un nouveau trailer qui rappelle aux puristes de la série qu'il ne s'agira pas d'un run & gun classique, mais un Tactical-RPG, qui est un choix audacieux de la part de DotEmu. Si le jeu et son gameplay n'ont plus rien à voir avec les titres d'origine, en revanche, tout l'aspect graphique est fidèle au matériau original, avec des graphismes entièrement faits à la main. On apprend cependant qu'un aspect procédural a été ajouté au jeu, puisque les

sera disponible sur PC du 10 au 17 juin pour une durée limitée dans le cadre du Steam Néo Fest.





Deux ans qu'on était sans nouvelles deniveaux sont des agencements aléatoires de différentes tuiles, ajoutant une dimension roguelite.A noter que Metal Slug Tactics