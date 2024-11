Metal Slug Tactics : le jeu est enfin dispo, voici son trailer de lancement et du gameplay de la Ikari Warriors

En attendant que SNK veuille bien nous annoncer son reboot de Metal Slug, ce sont les Français de DotEmu qui se sont chargés de ressuciter cette licence si chère des adorateurs de l'ère des salles d'arcade et des cartouches AES de la NeoGeo. Pour cet épisode, le studio hexagonal prend les fans à contre-pied avec un jeu tactique en vue top down, où chaque mouvement, chaque déplacement doit être calculé avec minutie, puisque géré via une grille tactique. Il est annoncé plus de 20 types de missions différentes, réparties sur 100 cartes entièrement dessinées à la main, afin de préserver l'identité visuelle de cette saga mythique. En attendant notre test complet, voici pour commencer le trailer de lancement et du gameplay avec la Ikari Warriors, c'est-à-dire Ralph Jones, Clark Still et Leona Heidern.