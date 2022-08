Metal Slug Tactics : le jeu est repoussé à 2023, une image inédite pour s'excuser

Plus d'un an que Metal Slug Tactics a été annoncé ; c'était en plein E3 2021. Une belle surprise de la part de SNK qui a fait confiance à DotEmu pour développer un spin-off avec une approche plus tactical-RPG. Aux dernières nouvelles, le jeu devait arriver courant 2022, sans plus de précision, mais il va falloir s'armer de patience puisque le jeu vient d'être repoussé à 2023. "See you in 2023" : tel est le mot qui accompagne une illustration inédite où l'on voit Marco, Tarma, Fio et Eri s'affairer dans un garage. Développé par les Français de Leikir Studio, basés à Ivry-sur-Seine, ce Metal Slug Tactics reprend les graphismes en 2D de la série avec une approche tactique et roguelite où les niveaux sont générés procéduralement. On attend de voir ça manette en mains. Dernière chose, le jeu est prévu uniquement sur PC et Nintendo Switch.