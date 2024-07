Metal Slug Tactics : le jeu de DotEmu adoubé par SNK et les développeurs originaux de la série

Licence mythique qui a vu le jour sur NeoGeo en 1996, Metal Slug va faire son come-back cette année grâce aux Français de DotEmu et de Leikir Studio, qui travaillent sur le jeu depuis au moins 4 ans. Une démo jouable a été lâchée en pleine Summer Game Fest début juin, permettant de faire découvrir la première mission et ses mécaniques de gameplay. Aujourd'hui, il n'est pas question d'aller en profondeur dans les systèmes de jeu, mais plutôt de retourner dans le passé et se remémorer la genèse de ce jeu qui reste à ce jour l'un des run & gun les plus soignés de l'Histoire. Pour que l'impact soit le plus fort possible, certains vétérans de l'équipe de développement originelle ont été interviewés pour se remémorer le passé. Des anecdotes sont ainsi partagées, mais on aperçoit aussi des images des premiers artworks dessinés à la main.Une vidéo hommage dans laquelle on voit que les responsables du projet chez Leikir se sont rendus à Osaka pour rencontrer SNK, et discuter notamment avec Laurent Vernézy, Development Manager dans le département rétro de SNK. La collaboration entre les deux sociétés remontent à plusieurs années et cette vidéo a pour but de rendre un vibrant hommage à cet héritage laissé par la NeoGeo en son temps, et qui revient de plus belle depuis quelques années maintenant. De quoi combler le fan absolu de cette console qui a bercé mon enfance.