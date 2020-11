Mass Effect : un nouveau jeu est en développement chez BioWare !

Bonne nouvelle pour les fans do commandant Sheperd, puisque BioWare vient d'annoncer officiellement qu'un nouvel épisode de la saga Mass Effect était en cours de développement. Trois ans après la sortie du controversé Mass Effect : Andromeda, et un an après l'arrivée d'Anthem, dont le succès se fait toujours attendre, le studio BioWare semble donc retourner sur une franchise phare, afin de renouer avec le succès. Pour l'instant, le jeu n'en est qu'aux premières étapes du développement, mais on sait déjà que le projet est tenu par une poignée de vétérans du studio. L'annonce a été faite par Casey Hudson en personne sur le blog officiel du studio, sachant que l'ancien producteur de Mass Effect est désormais General Manager chez BioWare. Espérons qu'avec ce poste haut placé, il pourra superviser le projet et ramener la série au firmament.