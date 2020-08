Marvel's Spider-Man Miles Morales : un screenshot avec du RTX sur PS5 ?

Sony Interactive Entertainment et le studio Insomniac Games viennent de partager un nouveau screenshot et quelques bribes d'informations au sujet de Marvel's Spider-Man : Miles Morales. Nos confrères d'Entertainment Weekly ont en effet pu en apprendre d'avantage, et mettre la main sur un premier screenshot plutôt séduisant. D'ailleurs, en regardant ce dernier, et en se focalisant sur la flaque près de la main de l'homme araignée, on se rend compte que les reflets sont particulièrement fins, ce qui nous fait penser qu'il s'agit là de ray-tracing, preuve que le jeu utilisera bien le RTX sur PS5. Miles Morales se déroulera pendant l'hier, un an après les événements de Marvel's Spider-Man. Le quartier natal de Miles, Harlem, est au bord de l'explosion à cause d'une guerre entre une entreprise d'énergie, et une organisation criminelle armée de technologies de pointe.

D'ailleurs, le jeu est décrit comme un spin-off similaire à Uncharted : Lost Legacy, mais selon Insomniac Games, le jeu aura "beaucoup de coeur". Tandis que Miles s'entraîne avec Peter pour améliorer ses talents de Spider-Man, il sera unique, avec des animations propres, des mouvements et des mécaniques spécifiques, mais aussi des pouvoirs spécifiques comme l'invisibilité ou le bioshock. Le background du héros sera aussi différent, car si l'histoire de Peter est issue d'une tragédie, celle de Miles est plus familiale. Rappelons que Marvel's Spider-Man : Miles Morales sortira sur PS5 en fin d'année.