Marvel's Iron Man VR : la sortie du jeu repoussée également en raison du coronavirus

Marvel's Iron Man VR ne sortira pas non plus à la date prévue (15 mai), comme l'atteste Sony Interactive Entertainment dans le même communiqué officiel qui évoque le titre de Naughty Dog. Là non plus, aucune nouvelle échéance n'a été précisée, le studio Camouflaj se contentant juste de retweeter la missive.



Selon les développeurs, Marvel's Iron Man VR ne sera pas une énième expérience en réalité virtuelle. " Nous ne sommes pas en train de créer un rail shooter, ni un parc d'attractions , a répété à plusieurs reprises Ryan Payton, le réalisateur du jeu. Nous ne développons pas non plus une démo ou une expérience VR basée sur la licence Iron Man. Ce que nous faisons, c'est un jeu bac à sable avec une véritable histoire, de nombreuses missions et plein de cinématiques ."





Update: SIE has made the difficult decision to delay the launch of The Last of Us Part II and Marvel's Iron Man VR until further notice. Logistically, the global crisis is preventing us from providing the launch experience our players deserve. — PlayStation (@PlayStation) 2 avril 2020

Hier, si le report de The Last of Us 2 était sur toutes les lèvres, ce n'est pas la seule exclusivité PS4 à avoir connu ce sort. En effet,