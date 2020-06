Madden NFL 21 : la version PS5 offerte si celle sur PS4 est achetée, la bonne nouvelle

Dans la nuit de jeudi à vendredi, à 1h du matin, Electronic Arts tiendra son show EA Play Live : une manière pour l'éditeur de pallier l'absence de l'E3 et de faire un focus sur ses prochains jeux. Dans le tas, on sait très bien qu'il y aura Madden NFL 21, le célèbre jeu de football américain et celui-ci sera d'ailleurs cross-gen : histoire de faire monter la pression, la firme annonce en avant-première que le titre s'offrira sur PS5 à tous ceux... l'achetant sur PS4.Pour ce faire, une mise à niveau sera proposée pendant un an mais attention : elle ne sera plus valable lors de la sortie de l'opus suivant (Madden NFL 22, donc) et il faudra simplement penser à en profiter dans les temps. Si vous avez une PS5 entre temps, on est à peu près sûr que vous n'oublierez pas.Ce genre d'initiative de la part de l'éditeur est en tout cas plus que louable et tend à se généraliser : c'est d'ailleurs Microsoft qui avait fait le premier pas avec son système Smart Delivery , permettant aux acheteurs de transformer certains de leurs jeux Xbox One en softs Xbox Series X. Comme quoi, PlayStation est aussi concerné dans certains cas.