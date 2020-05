Madden NFL 21 : un premier aperçu sur Xbox Series X, on voit pas grand-chose

Parmi la dizaine de jeux qui ont été montrés lors du Xbox Inside du 7 mai 2020, Madden NFL 21 ne pouvait ne pas manquer l'appel. Le jeu de football américain, toujours aussi populaire dans son pays natal, a toujours accompagné chaque lancement de nouvelle console Xbox, et en 2020, le titre de déroge pas à la règle. Ce sont évidemment les mêmes développeurs de la série qui sont aux manettes et une première vidéo a été lâchée lors du Xbox Inside de cet après-midi. C'est Patrick Mahomes, le quaterback de Chiefs de Kansas City, qui a été choisi par Electronic Arts pour porter les couleurs du jeu. Celui-ci nous explique son amour pour la discipline bien sûr, mais aussi pour le jeu vidéo et une série qui sévit depuis des décennies et dont on peut voir l'évolution en vidéo.S'il faudra attendre l'EA Play Live le 12 juin prochain pour avoir un véritable aperçu du jeu, on apprend en revanche que le jeu n'est pas compatible Smart Delivery comme c'est indiqué sur le site officiel . Par contre, EA a mis en place une offre temporaire qui permet de récupérer la version Xbox Series X si on l'a déjà acheté sur Xbox One. Il faudra en effet avoir acheté Madden NFL 21 sur Xbox One avec le 31 décembre 2020 et passer à la version Xbox Series X avant le 31 mars 2021 pour ne rien à avoir payé. C'est déjà ça de pris.