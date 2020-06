Madden NFL 21 : de premiers extraits in-game impressionnants sur PS5 et Xbox Series X

Si vous vous attendiez à plus de jeux next-gen, l'EA Play Live n'était pas nécessairement le bon endroit pour cela même si l'éditeur a dévoilé quelques démos techniques impressionnantes et, globalement, dressé sa feuille de route pour l'avenir. Toutefois, la firme américaine n'est pas passée à côté de l'un de ses plus gros hits en la "personne" de Madden NFL 21 (ce que l'on ne soupçonne pas forcément par chez nous) : non, le jeu s'apprête bien à faire un nouveau carton et cette fois-ci, sur PS5 et Xbox Series X en plus des plateformes traditionnelles.Du coup, Electronic Arts a présenté de brefs extraits in-engine - comprenez par là en temps réel - du jeu dans un trailer bien badass aux côtés d'un autre best-sell, un certain FIFA 21. Tous deux s'appuieront du même moteur pour un résultat similaire carrément convaincant. On vous laisse juger par vous-mêmes : vous devriez faire la différence entre ces types de football radicalement différents.