LEGO Star Wars La Saga Skywalker : des DLC "The Mandalorian" et "Rogue One"

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker n'arrivera pas avant le mois prochain, mais Warner Bros Games et le studio TT Games ont jugé que c'était le bon moment pour évoquer les futurs DLC prévus après la sortie du jeu. Si le jeu englobe les 9 films des trois trilogies, on pourra toutefois compter sur les spin-off et autres sériex annexes pour compléter le contenu. On aura droit en effet à 7 packs de personnages supplémentaires issus des films "Rogue One" et "Solo", mais aussi de la série télé The Mandalorian. Comme d'habitude, il sera possible de souscrire au Season Pass ou d'acheter chaque contenu à l'unité, sachant que les packs "The Mandalorian Saison 1" et "Solo : A Star Wars Story" seront disponibles dès le lancement du jeu, soit le 5 avril 2022.



Pour le pack "The Mandalorian Saison 1", il sera possible de jouer avec le Mandalorian, qui sera accompagné d'une version non jouable de Grogu, Greef Karga, Cara Dune, IG-11 et Kuiil. Concernant le pack de personnages "Solo : A Star Wars Story", on pourra prendre le contrôle du jeune Han Solo, Chewbacca, le Lando Calrissian (version jeune), Qi'ra, Tobias Beckett et Enfys Nest. Mais ce n'est pas tout, dès le 19 avril prochain, il sera possible d'avoir accès au pack "Personnages Classiques" qui permettra de s'amuser avec Luke Skywalker, la princesse Leia, Han Solo (version adulte), Dark Vador, Lando Calrissian (version adulte). A partir du 4 mai 2022, c'est le pack "Trooper" qui donnera accès à d'autres personnages que sont Death Trooper, Incinerator Trooper, Range Trooper, Imperial Shore Trooper et Mimban Stormtrooper.





Le 19 avril, le pack de personnages "Rogue One : A Star Wars Story" sera disponible à l'achat et comprendra Jyn Erso, Bodhi Rook, Cassian Andor, K-2SO, Chirrut Îmwe, Baze Malbus et Director Krennic. Pour la Saison 2 de The Mandalorian et Star Wars: The Bad Batch, il faudra attendre le 4 mai, rendant disponibles Ahsoka Tano, Boba Fett, Bo Katan, Fennec Shand, Moff Gideon, Hunter, Wrecker, Tech, Crosshair et Echo. De quoi continuer à contenter tous les fans de LEGO et de Star Wars.