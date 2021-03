I Expect You to Die 2 : la suite est confirmée avec le PlayStation VR, un trailer en bonus

Il semblerait que le PlayStation VR n'est pas encore dit son dernier mot. Alors qu'il entre dans sa cinquième année d'existence, le casque de réalité virtuelle de Sony va accueillir I Expect You To Die 2 : The Spy and the Liar, la suite de ce jeu d'espion en VR sorti en 2017 toujours développé par Schell Games, qui est également éditeur sur son propre jeu. Côté histoire, I Expect You To Die 2 : The Spy and the Liar fait suite aux événements du premier épisode, et le joueur va à nouveau se prendre pour un James Bond en infiltration et doté de pouvoirs, afin de contre-carrer les plans de l'organisation Zoraxis. Comme le premier épisode, il va falloir s'attendre à des énigmes, et l'usage de télékinésie, sachant que l'objectif, comme le nom du jeu l'indique, c'est de mourir le plus vite possible. La sortie est attendue pour cette année, sans plus de précisions. En attendant, réjouissons-nous du trailer.