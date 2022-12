HYENAS : le FPS multi de The Creative Assembly lance son Alpha ce week-end, toutes les infos

Annoncé au mois de juin dernier, HYENAS est de retour avec de bonnes nouvelles juste avant le week-end. En effet, le FPS multijoueur du studio The Creative Assembly (Total War, Alien Isolation) se prépare à lancer son Alpha dès ce soir à 22 heures et ce jusqu'au dimanche 4 décembre à 10 heures pétantes. Pendant cette période, les personnes inscrites et sélectionnées pourront donc découvrir ce jeu d’action coopératif et compétitif où la gravité est au centre du gameplay. Le jeu se déroulant dans des complexes spatiaux entre la Terre et Mars, un sport a été mis en place pour donner du spectacle, et du coup des équipes de 5 joueurs s'affrontent dans des arènes avec des objectifs à remplir. Rien d'original jusqu'à présent, sans que certaines parties des environnements est dénuées d'apesanteur. On se rappelle que le Lawbreakers de Cliff Bleszinski avait déjà approché le concept sans grand succès. Les développeurs en profitent pour préciser que cette Alpha permettra d'introduire de nouvelles corrections afin de rendre le jeu meilleur, avec des ajustements apportés au rythme des fins de match, l’amélioration de l’interface et du HUD ou encore la mise à jour des contrôles à la manette. Vous savez tout.