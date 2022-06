Hyenas : un nouveau FPS par SEGA et les créateurs de Alien Isolation, un trailer bien stylé

Peu de monde s'y attendait et pourtant, SEGA avait encore une surprise à nous faire. Il y a quelques heures à peine, l'éditeur japonais a annoncé l'existence de Hyenas, un FPS multijoueur et compétitif, développé par The Creative Assembly, son partenaire de toujours. Les amateurs de RTS connaissent cette entreprise britannique, renommée avant tout pour la série des Total War, mais qui s'est déjà essayé au jeu de shoot en vue subjective avec Alien Isolation. Avec Hyenas, ça sera une autre tentative de la part du studio anglais pour se frotter au FPS multi assez casse-gueule. Pour autant, les développeurs semblent être conscients du défi et le producteur exécutif, David Nicholson, est même assez lucide sur les risques et la problématique de se lance dans le genre :

Pour nous, le plus important pour garantir le succès d'un jeu de tir c'est de comprendre ce que veulent les joueurs, et ce qu'ils espèrent tirer de l'expérience. On sait qu'on tient un projet intéressant, mais aussi que l'état actuel des choses joue contre nous. Pour faire concurrence aux plus grands jeux du domaine, on doit savoir le plus tôt possible ce que les joueurs pensent. Si ça vous intéresse, on aimerait vous emmener avec nous dans cette aventure. C'est pourquoi après l'annonce d'aujourd'hui, nous ouvrons aussi la première alpha publique.





Dans Hyenas, ce sont 3 équipes de 5 joueurs qui s'opposent, sachant que chaque membre possède ses propres caractéristiques, sachant que les environnements seront parfois dénués d'apesanteur, et seront parsemés d'obstacles pour compliquer la progression des joueurs qui vont devoir récupérer des artefacts. Et même si Hyenas est un FPS multi, les développeurs de The Creative Assembly ont quand même pensé à écrire un simili scénario. On va se retrouver donc entre la Terre et Mars, sachant que les Milliardaires se sont installés sur la planète rouge, laissant les sans-le-sou dans un bidonville appelé "la Fosse". La seule chose qui intéresse les gens du coup, et pour lesquels ils sont prêts à mourir, ce sont des produits rares, des vestiges de la pop culture, qu'ils extraient des décombres pour les entasser dans leurs manoirs martiens. C'est aussi pour cela qu'on les appelle les Hyènes...

La sortie de Hyenas est attendue pour 2023 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.