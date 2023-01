Hyenas : présentation de la carte "New York", il y a la Statue de la Liberté qui est couchée

Un peu plus d'un mois après avoir lancé l'Alpha de HYENAS, le studio The Creative Assembly nous informe d'une petite mise à jour pour ce week-end. En effet, les joueurs vont pouvoir découvrir une nouvelle map, "We Took Manhattan", qui représente évidemment la ville de New York. Ce nouveau terrain de jeu sera disponible par le bias de l'Alpha 1.11 qui se tiendra du vendredi 20 janvier à 18h au lundi 23 janvier à 10h. On va retrouver évidemment les monuments iconiques de New York, comme cette Statue de la Liberté inclinée, qui sera en réalité le point névralgique de la map. Aux bordures de la carte, on trouvera 4 grands modules de cargaison où il est possible de se planquer, sachant que chaque module de cargaison dispose d'un monument unique qui offre diverses opportunités de combats, mais aussi de couvertures. The Creative Assembly profite de cette mise à jour ppour annoncer les dates des 4 prochains tests Alpha prévus dans les mois à venir. Oui, il y a bien Sonic qui apparait pour le week-end 3.