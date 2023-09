Hyenas : le FPS de The Creative Assembly explique ses mécaniques de gameplay

Alors que la première bêta fermée va démarrer aujourd'hui, SEGA nous propose d'en découvrir un peu plus sur Hyenas, le premier FPS signé des studios The Creative Assembly, qu'on connaît pour la licence Total War. Ce n'est pas la première fois que le jeu est montré, mais cette fois-ci, on a le droit à du gameplay commenté, histoire de mieux comprendre les subtilités de gameplay de ce FPS multijoueur en ligne. Comme tout jeu de ce type qui se respecte, le joueur va devoir choisir parmi 8 spécialistes qui disposent d'une arme, d'une capacité spéciale et d'un style de jeu propre à lui. Il y a Prima la ballerine, Commander Wright l'astronaute, Hero-Ki le cosplayer intenable, El Silbóro la tireuse d'élite, l'expert en explosifs et en headbanging Digits et Galaxia la drag-queen inébranlable. D'ailleurs, on apprend qu'un nouveau personnage sera disponible dans cette bêta fermée, un certain Mozie, expert en armes automatiques, et par la même occasion la première Hyène à s'être rebellée contre l'infâme aristocratie martienne.



Toujours pas de date de sortie pour ce Hyenas, mais SEGA rappelle que le jeu est prévu sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows et Mac.