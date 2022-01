Horizon 2 Forbidden West : enfin du vrai gameplay de la version PS4 Pro, c'est beau et fluide

S'il y a bien une chose qui est parfaitement huilée, c'est la campagne promotionnelle de Horizon 2 Forbiddent West, qui nous donne de ses nouvelles chaque semaine. Aujourd'hui, il est question de faire un petit focus sur la version PS4 du jeu qu'on a tendance à oublier. Certes, la superior version sera sur PS5, mais il ne fait pas oublier que le titre de Guerrilla Games sera très performant sur PS4 et PS4 Pro. Le studio néerlandais nous prend en témoin par le biais de ces trois vidéos de gameplay qui ont été partagées sur le PlayStation Blog , et qui prouve que le jeu n'aura pas à rougir sur la console de la gen' précédente. C'est l'occasion de découvrir un peu plus la tribu Utaru qui a élu domicile à Mélopée, et dont la grande préoccupation, c'est l'apparition d'une mystérieuse nielle rouge qui ont dévasté leurs terres. On aperçoit aussi un court passage sur la tribu des Utarus, qui vivent une vie sereine sous une canopée de chaume construite au sommet de paraboles de l’ancien monde faciles à défendre.

Ces vidéos permettent de voir quelques machines en pleine action, comme ces Grimpeurs, particulièrement agiles, et qui se révèlent assez coriances en combat. Ce qui est sans doute moins le cas des Fouisseurs, qui se déplacent toujours en troupeau. Dernière chose avant de se quitter, Guerrilla Games nous signale que est officiellement passé gold, ce qui signifie que la date du 18 février 2022 sera bien maintenue, à la fois sur PS4 que sur PS5.