Haven : voici les recrues du studio de Jade Raymond, travaillant sur une nouvelle exclu PS5

. S'ensuit Leon O’Reilly, directeur technique chez Ubisoft, Electronic Arts puis Google Stadia, ayant donc travaillé avec Jade Ramond à travers ces trois firmes. Enfin, Haven compte sur la présence de Daniel Drapeau, un employé d'Ubisoft Montréal qui a quitté son poste pour occuper celui de Game Directotrdans ce tout nouveau studio. A priori, c'est donc la seule personne n'ayant pas collaboré avec Raymond par le passé.





, productrice du tout premier Assassin's Creed et ex-ponte d'Ubisoft (avant de passer chez Electronic Arts puis Google Stadia) qui dirige, enfin, sa propre équipe dans cette firme toute fraîche.Probablement PS5, bien entendu.Bref, tout ça pour dire que grâce à LinkedIn , on en sait désormais un peu plus sur l'effectif qui compose Haven. Hier, dans son communiqué, Jade Raymond affirmait s'être entouré de développeurs talentueux et, en majorité, d'ex-collaborateurs rencontrés au cours de sa carrière :, la plupart ayant travaillé auparavant avec Raymond.En premier lieu, nous avons donc Jade elle-même, PDG de l'entreprise, puisAlors oui, quatre personnes, c'est bien peu mais Haven venant tout juste d'être créé, et Sony finançant (ou au moins en partie) le projet, nul doute que l'équipe devrait grossir très prochainement. Pour le moment, aucun détail n'a été filtré sur cette exclusivité PS5, qui ne devrait pas arriver avant des années. Notre curiosité est en tout cas bien présente.