Half-Life Alyx : jusqu'à la sortie du jeu, tous les autres épisodes de la série seront gratuits

Half-Life : Alyx se déroule avant les événements de Half-Life 2 et de ses épisodes, mais ce sont les mêmes personnages qui y évoluent autour du même fil conducteur, peut-on lire dans le communiqué. L'équipe de Half-Life : Alyx pense que le meilleur moyen d'apprécier ce nouvel opus est de jouer aux anciens jeux de la série, notamment Half-Life 2 et ses épisodes. Nous voulons donc les rendre les plus accessibles possible."



Précision de taille, l'offre concerne également Half-Life : Opposing Force, Half-Life : Blue Shift, et Team Fortress Classic. Bref, le moment ou jamais de se mettre à jour avant l'arrivée d'Alyx et de sa réalité virtuelle.









Même s'il s'agit d'une série culte aux yeux des fans, tout le monde n'a pas forcément eu l'occasion de s'essayer à Half-Life, et Valve en est bien conscient. Gabe Newell et ses équipes ont donc décidé de faire un joli cadeau aux néophytes, puisque l'on apprend que jusqu'à la sortie de Half-Life Alyx (mars 2020), tous les autres épisodes de la licence seront totalement gratuits.