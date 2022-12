Gundam Evolution : un gros trailer de lancement en 4K, le jeu est disponible

Dans ce raz-de-marée de sorties jeux vidéo, difficile d'exister, surtout quand on a du mal à percer sur le marché occidental. Pourtant, depuis quelques jours maintenant, un certain Gundam Evolution est disponible à la vente depuis le 1er décembre sur PC et consoles. Au Japon, le titre est sorti depuis quelques temps et il entame même sa 2ème saison, avec pas mal de contenu à l'appui. Chez nous, en Occident, on pourra profiter de toutes les nouveautés dès le lancement, et c'est la raison pour laquelle Bandai Namco Entertainment nous fait une piqûre de rappel avec ce trailer de lancement en 4K. On y voit des extraits de l'animé, mis en comparaison avec le jeu vidéo, histoire de nous montrer que ce dernier est fidèle au matériau d'origine. On rappelle qu'il s'agit d'un FPS multi compétitif où l'on choisit son robot avec ses compétences et on se jette dans l'arène pour des affrontements qu'on nous promet épiques.

Quant au contenu de la première mise à jour de la Saison 2, voici son conteu :

● Ajout de la nouvelle unité Nu Gundam

● Nouvelle carte « Comptoir colonial » pour le mode Destruction

● 170 nouveaux objets personnalisés pour la mise à jour Mobius de la saison 2

● Possibilité de modifier son nom de joueur

● Nouvelles fonctionnalités de match (version PC uniquement, en développement

sur la version console)

○ Mode Spectateur

○ Coaching

○ Temps limité

○ Changement d’identifiant de salle

● Ajustements apportés aux parties classées (en particulier les systèmes

d’évaluation et de matchmaking)

● Distribution de Titres pendant la saison

● Ensemble d’objets Pack d’unité Mobius :

○ Nouvelle unité Nu Gundam

○ Skin d’unité Nu Gundam : Autre code

○ Skin d’arme Nu Gundam : Autre code

○ Portrait d’Amuro Ray (CCA), version 2

● Objets MP supplémentaires à échanger

○ Pale Rider (Design spatial)

○ Gundam Barbatos (Seconde forme)

● Événements de célébration du lancement de la version console

○ Période d’événement : toute la durée de la saison 2

○ Et plus encore (consultez le site officiel)

● Zones de service supplémentaires pour la version PC

○ Inde, Vietnam, Turquie, Israël, Ukraine, Porto Rico, Mexique, Costa Rica,

République Dominicaine

● Correctifs d’équilibrage pour chaque unité

● Stabilisation de l’environnement réseau et amélioration du « re-matching »

● Renouvellement des coffrets cadeaux



Bandai Namco Entertainment en profite pour signaler que plusieurs campagnes seront ajoutées au cours de la Saison 2 afin que les joueurs puissent avoir du contenu pendant les fêtes. Par ailleurs, la mise à jour de la Saison 2 est basée sur le thème du film « Mobile Suit Gundam : Char contre-attaque ».