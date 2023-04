Gundam Evolution : la Saison 4 déjà lancée, voici les nouveautés détaillées en vidéo

On n'arrête plus Gundam Evolution qui fête le lancement de sa quatrième saison, en seulement six mois d'existence. Il faut dire que le jeu est basé sur ses mises à jour pour garder la communauté intact et en haleine. Intitulée "Ballista", la nouvelle saison introduit avant tout la Mobile suit Gundam Dynames, que les fans de la série connaissent bien pour être une unité de tireurs d’élite plutôt agiles équipés d'armes à courte et longue portée, qui s'adaptent bien aux combats. En faisant la mise à jour, les joueurs peuvent aussi récupérer le mode "Headquarters", qui consiste à occuper ou protéger des zones abritant un noyau puissant qui peut être détruit par l'équipe adverse. Les équipes gagnent des points en défendant ou en attaquant le noyau. La première équipe qui gagne cinq points remporte le match. Le tout est présenté dans ce nouveau trailer que voici.