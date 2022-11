Gundam Evolution : la Saison 2 arrive et sa sortie sur consoles aussi, deux nouvelles vidéos

combats en PvP 6 contre 6, avec 12 méchas jouables tous en provenance de l'univers Gundam. Le jeu propose trois modes de jeu basés sur des objectifs : capture de points, domination et destruction. Voici deux nouveaux trailers pour avoir un bel aperçu du potentiel.

Gundam Evolution s'apprête déjà à lancer sa Saison 2. Celle-ci sera étalée sur deux mois et permettra d'améliorer le jeu et de rajouter du contenu, comme de nouvelles fonctionnalités, un système de matchmaking mieux fichu, des ajustements pour les matchs classés, de nouveaux objets personnalisés, des mises à jour des pods de ravitaillement, l'ajout d'accomplissements, le mode Spectateur (pour PC uniquement) et bien plus encore. Si cette Saison 2 sera déployée le 29 novembre sur PC, Bandai Namco Entertainment va aussi gérer la sortie du jeu sur consoles, prévue pour le 1er décembre un peu partout dans le monde. Shooter en vue subjective, ce Gundam Evolution a bien l'intention de partir à la conquête d'un succès occidental, en reprenant ce qui se fait déjà dans les FPS multi en ligne. Ici, on pourra compter sur des