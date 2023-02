Gundam Evolution : la Saison 3 "Defencer" daté et dévoile les nouveautés, nouveau trailer 4K

Chez Bandai Namco Entertainment, on n'a clairement pas le temps. Ou plutôt pas de temps à perdre. L'éditeur japonais nous signale que le jeu Gundam Evolution va lancer sa Saison 3 dans quelques mois, le 5 avril 2023. Baptisée "Defencer", cette nouvelle saison va permettre de récupérer l'Hyperion Gundam, mais aussi deux autres mobile suits qui débarqueront dans le courant du mois de février. D'ailleurs, concernant l’Hyperion Gundam, il y aura un renouvellement des capsules de ravitaillement et nouveau pack d’unité. Un patch sera aussi déployé au même moment pour corriger les soucis d'équilibrage, mais aussi de fusionner les zones de matchmaking d’Europe et d’Amérique du Nord, pratique pour trouver plus de monde à affronter. On pourra aussi compter sur l'ajout de plusieurs campagnes et d’événements en jeu détaillé comme suit :

- Une campagne pour les points de matériaux pouvant rapporter 600 PM aux joueurs se connectant chaque semaine du 1er février au 1er mars 2023

- Une campagne de connexion Gundam Hyperion pouvant rapporter jusqu’à sept tickets de Capsule de ravitaillement aux joueurs se connectant quotidiennement du 1er au 8 février 2023





Voici un trailer qui permet de faire un résumé de cette Saison 3 à venir. Rappel : ce Gundam Evolution est un shooter en vue FPS de la licence Gundam, permettant de faire affronter des équipes de 6 contre 6. Le jeu propose trois modes basés sur les objectifs (Point capture, Domination et Destruction) avec des défis en pleine partie.