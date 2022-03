Gundam Evolution : il s'agira d'un FPS free-to-play, trailers et détails sur le jeu

Consacré en très grosse partie aux jeux venus du Japon, le State of Play du 9 mars 2022 a permis à l'occident de découvrir le prochain jeu vidéo Gundam, prévu partout dans le monde sous l'impulsion de Bandai Namco Entertainment, qui croit au potentiel de la série, ou du moins de ce jeu-là. Pas étonnant quand on sait que ce Gundam Evolution prend la forme d'un FPS free-to-play, essentiellement tourné vers le multijoueur. Le jeu opposera en effet des équipes de 6 joueurs qui devront s'affronter dans trois modes de jeu basés sur différents objectifs : "Capture de points", "Domination" et "Destruction". Bandai Namco Entertainment nous certifie dans son communiqué que le jeu permettra la mise en place de stratégies offensives comme défensives.On apprend autrement que le nombre de robots jouables au lancement sera limité à douze, ce qui est peu bien évidemment, mais des mises à jour sont évidemment prévues par la suite. Dans tous les cas, on retrouvera les classiques RX-78-2 GUNDAM et l'emblématique ASW-G-08 GUNDAM BARBATOS. Des Mobiles Suits supplémentaires ainsi que des éléments personnalisables peuvent être débloqués de deux façons différentes : soit avec des Capital Points (CP), qui sont collectables directement dans le jeu, ou bien avec des EVO Coins, disponibles à l'achat avec de la monnaie réelle. La sortie de Gundam Evolution est attendue pour cette année sur PC, PS, Xbox Series X|S, PS4 et Xbox One.