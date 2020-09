Dan Houser : l'ancien big boss de Rockstar Games s'est offert une villa luxueuse à Los Angeles

Dan Houser, le co-créateur de Rockstar Games et Vice-Président de la firme, vient de s'offrir une splendide villa dans l'un des quartiers les plus huppés le Los Angeles, le tout au tarif raisonnable de 16.5 millions de dollars. Nichée au coeur de Brentwood, la maison de 7 chambres et 8 salles de bains fait face à la demeure de LeBron James, sachant que Dan Houser aura pour voisine Petra Ecclestone (la fille de Bernie Ecclestone, ancien patron de l'entreprise Formula One Group qui gère les droits commerciaux du championnat du monde de Formule 1). Cette maison est connue pour avoir hébergé le présentateur Conan O'Brien de 2008 à 2012 entre autres.





Dan Houser n'est pas un novice en matière d'immobilier de prestige puisque le scénariste de GTA V fut propriétaire d'un loft à 9.6 millions de dollars dans le quartier de Soho à New York, ainsi que de l'ancienne maison de l'écrivain Truman Capote qu'il avait payée 12.5 millions de dollars. Il s'agit cependant de son premier achat sur la côte ouest des États-Unis, et on se demande si le développeur ne préparerait pas un retour aux affaires, après son départ de Rockstar en février dernier.