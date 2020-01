GTA IV : le jeu mystérieusement supprimé de Steam, Rockstar s'explique

GTA IV a été créé à l'origine pour la plateforme Games for Windows Live. Comme Microsoft ne prend plus en charge Games for Windows Live, il n'est plus possible de générer les clés supplémentaires nécessaires pour continuer à vendre cette version du jeu. Nous examinons d'autres options pour distribuer GTA IV sur PC et partagerons plus d'informations dès que possible.

Sorti en 2008 sur PS3 et Xbox 360 et quelques mois plus tard sur PC, GTA IV a toujours fait partie intégrante de Steam. Du moins, jusqu'à maintenant puisque pour des raisons qui nous échappent encore (mais que chacun essaiera de deviner), le titre culte de Rockstar... a tout simplement disparu de la célèbre plateforme de Valve.Pourquoi ? Comment ? Quand ? Est-ce momentané pour prévenir des problèmes de renouvellement de licences - on sait que les musiques des Grand Theft Auto posent souvent problème sur la durée - ou pour avertir de l'arrivée d'un remaster ? Les théories les plus folles et les plus pertinentes circulent alors qu'il est possible, tout simplement, que le jeu revienne incessamment sous peu, ni vu ni connu. Qui vivra verra.