GTA IV : le jeu bientôt de retour sur Steam... mais sans multijoueur !

Il y a quelques semaines, le grand et sombre Grand Theft Auto IV disparaissait mystérieusement de Steam pour une raison vite clarifiée par Rockstar : prévue pour Windows Live, la version du jeu, un peu trop vieillissante, commençait à réellement poser problème. Depuis, la firme au R étoilé a eu le temps de moderniser son bébé qui sera, c'est officiel, de retour le 19 mars prochain. Notons que cela concerne GTA IV et ses deux extensions.Toutefois, Rockstar en a profité pour effectuer quelques modifications que l'on se doit de souligner : le multijoueur et les classements en ligne, par exemple, ont purement et simplement été... supprimés. Une amputation radicale qui pourrait bien fâcher les amateurs de Niko Bellic, GTA IV étant les prémices de GTA Online que Rockstar souhaite clairement, aujourd'hui, privilégier.Autre regret : le départ des radios RamJam FM, Vice City FM et Self-Actualization FM dont les droits d'auteurs n'ont visiblement pas été renouvelés. Sans ça, régalez-vous, votre serbe et son cousin Roman sont bel et bien de retour pour quelques crimes bien sentis.