GTA 4 : Liberty City sublimée grâce à un mod ajoutant du ray-tracing, la vidéo

Assurément, la démocratisation du ray tracing sera l'une des grandes composantes de la prochaine génération. Cette technologie bluffante, permettant une gestion de la lumière ultra-réaliste en temps réel allant des reflets aux ombres en passant par la lumière volumétrique, fait souvent la différence lorsque bien utilisée par les développeurs : aujourd'hui, c'est un mod non officiel qui fait parler de lui puisqu'il ajoute le fameux RTX... à Grand Theft Auto IV.Jeu culte de Rockstar que l'on ne présente plus, GTA 4 est sorti en 2008 et, malgré un moteur physique toujours aussi impeccable et une réalisation autrefois bluffante, accuse de son âge : il va sans dire qu'avec d'innombrables textures rehaussées et des photons qui ont tendance à se réverbérer sur la moindre surface disponible - certains diront d'ailleurs que c'en est abusif - la fameuse ville de Liberty City en ressort transformée. Une sympathique manière d'offrir à l'aventure percutante de Niko Bellic une seconde jeunesse, même si celle-ci demande certainement un PC de compétition pour s'afficher correctement.