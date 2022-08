Gotham Knights : Mr Freeze, Swamp Thing, la Cour des Hiboux et Harley Quinn confirmés en vidéo

Warner Bros Games a profité de l'Opening Night Live de la gamescom 2022 pour donner des nouvelles de son Gotham Knights. Tout d'abord, on apprend que la date de sortie du jeu a été avancée, en passant du 25 au 21 octobre 2022. Ok, ce n'est pas grand-chose, mais à l'heure où les jeux sont reportés en masse, gagner quatre jours sur la date initiale, ce n'est pas du luxe. Ensuite, nous apprenons que de nombreux méchants de l'univers DC Batman seront bel et bien dans le jeu afin de tenir tête au quatuor Batgirl, Robin, Nightwing et Red Hood. Dans une nouvelle vidéo publiée dans la soirée, on constate que Harley Quinn, Mr Freeze, Swaamp Thing et la terrifiante Cour des Hiboux seront dans le jeu. Pour l'organisation secrète à l'origine de la mort de Batman, on le savait depuis un petit moment cela dit... Il faut dire qu'avec son open world composé de 5 districts, nos quatre super-héros masqués devront composer avec chaque quartier glauque de Gotham City. On ne sait pas si tous ces villains unirons leurs forces pour nous combattre, mais le trailer promet des combats de boss assez épiques.