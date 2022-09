Gotham Knights : la version PC montre ses atouts dans un trailer en 4K

Parmi les jeux qui arrivent le mois prochain, il y a Gotham Knights qui sera disponible sur PC et consoles. Evidemment, la jeu sur PC sera la superior version et les développeurs de Warner Bros Games le savent pertinemment. Afin de s'assurer que le grand public est lui aussi au courant des avantages de jouer sur PC, un trailer dédié entièrement à cette version a été mise en ligne. Outre des images inédites et des plans très cinématographiques du jeu, on a eu droit à des rappels comme l'afficha en 4K natif, le nombre de framerate plius élevé que la moyenne, l'activation du Ray-Tracing pour des reflets de qualité, la compatibilité Nvidia DLSS2, AMD FSR2 et Intel XeSuper Sampling (XeSS) pour des performances encore plus dingues, la gestion de l'Ultra-Wide, mais aussi des personnalisation dans tous les sens. Bref, c'est la version ultime et on rappelle que ce Gotham Knights débarquera le 21 octobre prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.