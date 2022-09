Gotham Knights : la Batman Family, avec ses problèmes d'égo, au coeur de cette nouvelle vidéo

Tout ou presque a déjà été dit sur Gotham Knights, surtout depuis que le jeu a été repoussé au 21 octobre 2022. Néanmoins, Warner Bros Games a de nouvelles informations à nous partager sur son jeu, et notamment concernant les personnages. Dans ce que l'éditeur appelle un "Behind the scenes", on nous décrit les rapports conflictuels qu'entretiennent les 4 chevaliers de la nuit que sont Robin, Nightwing, Batgirl et Red Hood. Forcément, ces derniers n'ayant jamais eu l'occasion de bosser en équipe, difficile de gérer les égos, mais aussi les traumas. Sachant que Batman a rendu l'âme, chacun essaie de tirer son épingle du jeu pour prendre la succession officielle de justicier de Gotham. Mais c'est là que l'histoire est belle (enfin, vous nous avez compris), c'est qu'ils vont devoir apprendre à travailler ensembler, gérer les états d'esprit et devenir de vrais copains, comme Dorothée et ses amis. Ça flaire en effet le message de bienveillance en filigrane, avec bien sûr l'ambiance sombre de DC Comics qui plane au-dessus. Autrement, cette vidéo nous permet de voir que chaque personnage aura ses propres cinématiques, tournées avec un acteur de motion capture différent, ce qui signifie que les cinématiques ne seront pas tout à fait les mêmes dans les mouvements. Il ne s'agira pas d'un copier-coller dans les animations, ce qui est assez inédit pour être souligné. C'est aussi l'occasion d'en apprendre davantage sur le personnage d'Alfred, qui est devenu par obligation la figure paternelle par substitution. Evidemment, ce Gotham Knights nous réserve plein d'autres surprises et on a plus qu'une envie, que le 21 octobre 2022 arrive le plus vite possible.