Gigantosaurus Dino Kart : le circuit de la lave dévoilé, la date de sortie aussi

Gigantosaurus : Dino Kart n'avait pas dévoile l'ensemble de ses secrets. Sa date de sortie par exemple était encore assez floue à l'époque, mais aujourd'hui, on le sait, le titre débarquera le 17 février prochain sur l'ensemble des consoles existantes du marché. Bandai Namco Entertainment, qui édite le jeu, en profite pour lâcher une nouvelle vidéo de gameplay, dans laquelle on découvre le circuit entouré de lave, baptisé "Le Mont de l'Oubli". Un classique dans les Mario Kart like, sachant que là, il va falloir esquiver les passages de Giganto, le T-Rex qui peut ralentir les concurrents avec ses pattes énormes. Mais ce n'est pas tout, la vidéo se permet aussi de donner un aperçu des autres tracés qu'on pourra tester dans le jeu, avec les items à ramasser sur la route et les astuces pour grapiller des secondes supplémentaires. Bien sûr, pour que l'expérience soit la plus conviviale possible, Gigantosaurus : Dino Kart disposera d'un mode coop en local à 4 joueurs via écran scindé. Nickel chrome.