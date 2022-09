Gigantosaurus Dino Kart : la série télévisée adaptée en Mario Kart like, voici le trailer avec du gameplay

azu, Tiny, Bill ou Rocky mais au volant de bolides préhistorique. Bien sûr, le jeu reprend la formule de Mario Kart avec les items à récupérer sur la route pour bombarder ses adversaires. Boost, raccourcis, dérapage, on retrouve les mêmes ingrédiens que le jeu de Nintendo, avec en prime la possibilité de jouer jusqu'à 4 personnes en écran fractionné. Petit détail cependant, p

Au lendemain de la publication par Microids du premier trailer de gameplay de Schtroumpfs Kart , Bandai Namco Entertainment nous fait savoir qu'un autre Mario Kart like est en train de se positionner sur la ligne de départ. Ce jeu-là, c'est Gigantosaurus : Dino Kart, adapté de la série animée Gigantosaurus, diffusée sur Disney+ et Netflix, que les jeunes bambins connaissent très bien. Prévu pour 2023, sans date précise, Gigantosaurus : Dino Kart nous permettra de retrouver les personnages de la série comme Mour gagner la course, il faudra aussi éviter Gigantosaurus, le T-Rex qu'on aperçoit dans les décors. Le jeu est développé par 3DClouds et édité par Outright Games, tandis que c'est Bandai Namco qui le distribue en Europe. Le jeu arrive donc l'année prochaine sur PC, Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et même Stadia.