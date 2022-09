Games with Gold : voici les jeux gratuits de Septembre 2022, Portal 2 dans le lot

Xbox a beau avoir tout misé sur le Xbox Game Pass, certains réfractaires continuent de profiter de l'abonnement Games with Gold proposé avec le Xbox LIVE. Du coup, Microsoft nous révèle la liste des jeux pour le mois de septembre 2022 et l'un d'entre eux n'est autre que Portal 2, jeu culte s'il en est. Sorti en 2011 et développé par Valve, à l'époque où le studio développait encore du jeu vidéo, Portal 2 est un puzzle game en vue subjective d'une intelligence rare et qui avait fait appel aux acteurs Stephen Merchant et J.K Simmons pour le doublage des personnages. Mais Portal 2 n'est pas le seul jeu de cette liste, les trois autres devraient ravir les amateurs de jeu d'action et jeu de gestion. Allez, trêve de blabla, voici la liste avec les dates de disponibilité.

Gods Will Fall (14,99 €) : Disponible du 1er au 30 septembre

Double Kick Heroes (21,99 €) : Disponible du 16 septembre au 15 octobre

Thrillville (9,99 €) : Disponible du 1er au 15 septembre

Portal 2 (19,99 €) : Disponible du 16 au 30 septembre