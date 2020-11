Fuser : un trailer festif pour le nouveau jeu des créateurs de Guitar Hero façon DJ

Après avoir mis tout le monde d'accord avec Guitar Hero et Rock Band, Harmonix revient avec un tout nouveau concept, toujours aussi ancré dans le rythme et la musique : le deejaying. Si les excellents DJ Hero étaient développés par un autre studio, ici, la firme prend un chemin différent : pas d'accessoire un gameplay librement basé sur le mash-up (le mélange de plusieurs pistes) et l'écoute de la foule, de façon à orienter son set dans la bonne direction. Une expérience auditive plutôt intéressante à laquelle nous avions joué cet été en compagnie des développeurs : en attendant notre test complet, vous pouvez toujours jeter un œil à notre preview ici ou au trailer de lancement, disponible ci-dessous. Et pour rappel, Fuser est déjà vendu dans le commerce sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.