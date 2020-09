Fuser : la date de sortie annoncée, c'est pour novembre

a-ha - Take On Me

Amy Winehouse - Rehab

Billie Eilish – bad guy

Fatboy Slim – The Rockafeller Skank

Lizzo – Good As Hell

LMFAO ft. Lauren Bennett & GoonRock – Party Rock Anthem

Macklemore & Ryan Lewis ft. Wanz – Thrift Shop

O-Zone - Dragostea Din Tei

Smash Mouth – All Star

Whitney Houston – I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)

Fuser sortira donc le 10 novembre prochain sur PC, Xbox One, PS4 et Nintendo Switch. NCSOFT et Harmonix Music Systems le confirment dans un communiqué officiel, en rappelant que la playlist du jeu sera composée d'une centaine de morceaux, et que du multi à quatre est parfaitement envisageable. En quoi consiste le nouveau titre des créateurs de Guitar Hero, Dance Central et Rock Band ? Eh bien, on vous conseille de jeter un oeil à la preview de Maximilien qui a pu y jouer pendant tout un après-midi. D'après lui, les fans de DJ Hero devraient y trouver leur compte.Parmi les musiques présentes dans Fuser :