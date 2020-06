Fuser : un trailer de gameplay pour le nouveau jeu des créateurs de Guitar Hero, l'édition VIP présentée

New Rules" de Dua Lipa, "Young Dumb & Broke" de Khalid et "Mr. Brightside" de The Killers. La sortie de Fuser est prévue pour cette année sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.





Plutôt à l'aise dans son domaine, Harmonix a marqué une génération entière avec ses sagas Guitar Hero et Rock Band, qui continuent, encore aujourd'hui, de rythmer les soirées de nombreux foyers. En 2020, le studio a visiblement besoin de changer d'air - et c'est compréhensible - et travaille ainsi d'arrache-pied sur Fuser, un nouveau titre musical entièrement basé... sur le deejaying.Pas comme DJ Hero en son époque, non, même s'ils partagent certains traits artistiques : ici, il est question de mash-up, c'est-à-dire de mélanger les chansons entre elles à sa guise pour un résultat unique, tout en respectant les demandes du public. Une vision unique du métier qui se jouera entièrement au pad, sans accessoire : si l'on vous incite fortement à jeter un œil à notre preview pour en comprendre tous les détails, les développeurs viennent tout juste de sortir un premier trailer de gameplay qui permet d'illustrer quelque peu son concept.Au passage, nous apprenons que Fuser se déclinera dans une version Standard, comprenant une tracklist de plus de cent chansons allant du Rock à l'EDM en passant par le Rap ou la Soul, mais aussi une version VIP avec vingt-cinq morceaux supplémentaires et le pack Shatterfall Stage Video, intégrant trois motifs pour votre scène et trois objets pour habiller votre DJ.Malheureusement, aucun prix n'est pour le moment donné mais si jamais votre souhait est de précommander le jeu, vous aurez les trois tracks supplémentaires que sont "