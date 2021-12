Charts France : Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante brillent dans le Top 5

Le début d'une nouvelle semaine démarre toujours avec le classement des meilleures ventes de jeux vidéo en France. En se rendant sur le site officiel du SELL, on constate en effet que le Top 5 - qui correspond aux résultats récoltés entre le 15 et le 21 novembre 2021 - permet de constater un gros changement avec l'arrivée de Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante. Les deux jeux de Nintendo s'imposent sans difficulté, en prenant les trois premières places du tableau, coiffant au poteau Battlefield 2042 qui va devoir batailler fort pour ne pas perdre en intensité dans les prochaines semaines. Ces nouvelles entrées font donc chuter Call of Duty Vanguard qui disparaît du classement visible, lui qui avait maintenant le cap les deux dernières semaines. Mais le titre d'Activision n'est pas le seul à faire les frais de cette entrée fracassante des deux nouveaux Pokémon, Forza Horizon 5 et Mario Party Superstars est lui aussi expulsé du Top 5. En revanche, FIFA 22 se maintient en s'aggripant à la 5ème place.



Sur PC, la sortie de Battlefield 2042 se fait sentir immédiatement, puisqu'il se positionne en leader des ventes, devant Age of Empires IV et FIFA 22, deux jeux qui ne lâchent rien.



Charts France semaine 46 (du 15 au 21 novembre 2021) 1/ Pokémon Diamant Étincelant (PS4 - Activision) 2/ Pokémon Perle Scintillante (Xbox Series - Microsoft) 3/ Pokémon Diamant Étincelant + Pokémon Perle Scintillante Pack Duo (Switch - Nintendo) 4/ Battlefield 2042 (PS5 - Electronic Arts) 5/ FIFA 22 (PS4 - Electronic Arts) TOP 3 PC 1/ Battlefield 2042 (Electronic Arts) 2/ Age of Empires IV (Microsoft) 3/ FIFA 22 (Electronic Arts)