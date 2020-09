For Honor : Resistance, la Saison 3 de l'Année 4, se précise dans un trailer sanguin

rdre d'Horkos et la rébellion qui s'y opposera : afin d'illustrer ce duel sanglant, les développeurs ont profité de l'Ubisoft Forward pour publier un story trailer entièrement animé. Pas de gameplay à se mettre sous la dent, non, mais une ambiance infernale et une date de sortie, fixée au 17 septembre 2020. Commencez à affûter les épées, elles seront bientôt de service pour trancher des têtes.





