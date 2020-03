Prince of Persia : la saga fait son grand retour... mais dans For Honor

À défaut de nous proposer un nouveau volet pourtant franchement demandé par les fans, Ubisoft fait quand-même revenir sa précieuse saga Prince of Persia grâce à son réussi (et bien entretenu) For Honor : pour l'occasion, les développeurs ont alors créé un événement inédit baptisé "Blades of Persia", qui permettra d'incarner le Prince, de manier la Dague du Temps et d'effectuer quelques exécutions bien connues en plein palais oriental.Ainsi, une nouvelle quête sera ajoutée au mode Arcade ainsi que des items exclusifs, un nouveau mode de jeu et une nouvelle map pour retrouver l'ambiance sableuse si particulière de la série d'Ubisoft. Blades of Persia sera divisé en deux chapitres, le premier étant proposé le 12 mars et le second le 19. Bien sûr, le tout sera gratuit.Un geste sympathique qui ne manquera d'éveiller en nous une certaine nostalgie....