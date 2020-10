For Honor : les versions PS5 et Xbox Series X annoncées, tous les détails

Sorti en 2017, For Honor s'entretient diablement bien avec tout un système d'Années et de Saisons minutieusement travaillé par Ubisoft. Et ce n'est pas parce que la nouvelle génération arrive que le jeu de combat médiéval lâchera l'affaire, non : c'est même tout le contraire puisque la firme française vient d'officialiser l'arrivée du titre sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S.



Ainsi, For Honor s'appuiera d'une résolution en 4K sur PS5 et Xbox Series X - seulement du 1080p sur Xbox Series S - avec un framerate à soixante images par seconde sur toutes ces plateformes. On nous précise aussi que le soft proposera de nombreuses améliorations graphiques, notamment en ce qui concerne la réflexion sur la surface de l'eau, de la distance d'affichage, des ombres ou des filtres des textures.



Autre détail très important : la mise à niveau se fera gratuitement pour les actuels possesseurs de For Honor sur PS4 et Xbox One et qu'il sera possible de transférer ses données sur les machines next-gen, à l'instar de l'inventaire et de tous les achats effectués précédemment.



Désormais, il n'y a plus qu'à attendre une date de sortie précise et un premier trailer, histoire d'avoir un aperçu un peu plus précis.