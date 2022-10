Football Manager 2023 : la bêta est dispo en Early Access, voici ce qui vous attend

Attendu pour le 8 novembre prochain, Football Manager 2023 est cependant déjà accessible pour peu que vous ayez accès à la bêta en Early Access. Si vous faites parties des personnes qui ont précommandé le jeu, vous pouvez donc lancer le jeu avant tout le monde, sachant qu'il n'est pas trop tard pour le faire, SEGA offrant en plus une réduction de 20% en ce moment. L'éditeur et le studio Sports Interactive préviennent cependant les joueurs : il s'agit d'une version quasi finale du jeu, ce qui signifie que des bugs peuvent entâcher l'expérience durant cette période de bêta en accès anticipé. Football Manager 2023 est également jouable en ligne, mais l’accès au Steam Workshop, aux éditeurs de prématchs et de matchs ne seront pas disponibles avant la sortie complète du jeu le 8 novembre prochain. C'est donc le bon moyen de tester les nouvelles fonctionnalités du jeu tels que le "Planificateur d’effectif" et la "Matrice d’expérience" qui font partie des features qui ont été repensées dans le gameplay. Grâce à cet épisode, le joueur disposera de plus d’outils pour faire du scouting et des transferts capables de vous faire gagner des titres à chaque fenêtre de recrutement.