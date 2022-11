Football Manager 2023 : la version PS5 repoussée ultérieurement, le jeu n'a pas été approuvé

Elle devait sortir le 8 novembre prochain, comme toutes les autres, mais la version PS5 de Football Manager 2023 ne verra pas le jour dans quelques semaines. SEGA a en effet confirmé via un communiqué que cette version a rencontré des complications inattendues durant le processus de certification avec le constructeur. La conséquence est immédiate : report du jeu et ce jusqu'à nouvel ordre, au point de pousser le directeur du studio de Sports Interactive, Miles Jacobson, a faire une déclaration officielle : “Nous sommes profondément désolés par ce problème, que nous avons tenté de résoudre sans relâche avec nos partenaires pendant plusieurs semaines. La décision de reporter le jeu a été particulièrement difficile à prendre, puisque de nombreuses personnes talentueuses chez SI ont travaillé d’arrache pied pendant de longs mois pour lui donner vie. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour permettre aux possesseurs de PS5 de profiter le plus tôt possible de la richesse de notre titre.”



Les possesseurs de PS5 vont devoir prendre leur mal en patience, à moins qu'il se retourne vers une autre version, Football Manager 2023 étant prévu aussi sur PS4, Xbox Series, Xbox One et Nintendo Switch. Sait-on jamais...





Une Mise à Jour sur la sortie de Football Manager 2023 Console sur PlayStation 5.https://t.co/ekPt9J2xNT — Football Manager FRA (@FMFrance) 2 novembre 2022