Fire Emblem Engage : 8 min d'explications pour séduire les nouveaux joueurs

Dans deux jours, les utilisateurs Nintendo Switch vont pouvoir découvrir le premier grand jeu de l'année 2023. Il s'agit ni plus ni moins que de Fire Emblem Engage, qui arriver quatre ans après Fire Emblem Three Houses. Avec ce nouvel épisode, Nintendo et le studio Intelligent Systems ont bien l'intention de séduire un maximum de joueurs et de joueuses, mêmes les personnes qui ne connaissent pas bien la franchise. Pour attirer ce nouveau public, il faut aussi communiquer, et cette nouvelle vidéo explicative de plus de 8 minutes est là pour expliquer les rouages d'un gameplay basé sur le tour par tour, qui est tout sauf grand-public. Le système de combat a subi un ravalement de façade pour se montrer plus attractif, mais il faudra toutefois s'impliquer davantage pour faire ressortir toute la quintessence de ses mécaniques. Les développeurs prennent le temps d'expliquer les avantages d'utiliser telle ou telle arme face à une autre, exploiter les points faibles des ennemis, comment améliorer ses personnages et même établir une stratégie d'attaque.La sortie Fire Emblem Engage est fixée au 20 janvier 2023 sur Nintendo Switch.