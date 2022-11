Fire Emblem Engage : l'histoire du jeu racontée en vidéo, les personnages présentés aussi

Fire Emblem Engage en dévoilant une toute nouvelle vidéo qui se charge de raconter l'histoire du jeu tout en présentant les différents protagonistes. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, on rappelle que cet épisode se déroule sur le continent d'Elyos qui est constitué de quatre royaumes. Il y a mille ans, ces derniers ont dû coopérer pour vaincre le Dragon Déchu, Sombron. Grâce aux Emblèmes, des héros venus d'ailleurs, ils ont réussi à venir à bout de cette terrible menace qui, malheureusement, est sur le point de renaître.







Le joueur débutera l'aventure dans la peau d'Altear, un dragon à l'apparence humaine ayant visiblement perdu la mémoire. Pour empêcher une nouvelle fois Sombron de semer le chaos, lui et ses alliés devront récupérer douze anneaux pour invoquer les Emblèmes parmi lesquels

Nintendo poursuit la campagne promotionnelle deMarth, Celica et d'autres figures de la série. Ils seront alors en mesure d'améliorer leurs compétences, et même de fusionner avec les héros légendaires pour exécuter des attaques uniques. On vous laisse regarder tout ça tranquillement en rappelant que Fire Emblem Engage est attendu pour le 20 janvier 2023 sur Nintendo Switch.