Test Fire Emblem Engage : la presse convaincue par le jeu, voici toutes les notes dans le monde

L'année 2023 démarre fort pour Nintendo, qui vient de lever l'embargo pour les test de Fire Emblem Engage, son dernier J-RPG pour sa Nintendo Switch. Un épisode particulièrement attendu par les fans de la série, qui attendent un vrai renouveau depuis quelques années. Le titre tente d'ailleurs de nouvelles mécaniques de gameplay, notamment le fait de pouvoir passer par une sorte de hub (Somniel, la forteresse volante), avant de repartir à l'aventure pour enchaîner les combats, mais grosse modo, on retrouve la même structure. C'est à la fois ce qui a plu aux journalistes de la presse spécialisée et ce qui leur a déplu, puisque ces derniers reprochent au jeu de ne pas aller jusqu'au bout de sa transformation. Le jeu se retrouve ainsi les fesses entre deux chaises, incapable de se séparer de ses vieilles mécaniques, tout en proposant des éléments frais, mais pas assez novateurs. Cependant, la refonte du système de combat permet de reconsidérer les choses et d'appréhender le jeu de manière différente. En se rendant sur Metacritic, on s'aperçoit que le jeu affiche la note moyenne de 82% pour 63 reviews recensés, ce qui est un Métascore très positif. La note la plus haute est un 10/10 donnée par Siliconera, tandis que la moins bonne note a été attribuée par GamesRadar+ et son 5/10. Voici l'ensemble des notes obtenues dans le monde.

