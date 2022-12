Fire Emblem Engage : présentation de Somniel, la forteresse volante, qui sert aussi de QG

Faisant partie des premiers jeux à arriver après les fêtes de Noël, Fire Emblem Engage est de sortie aujourd'hui pour nous présenter Somniel, la forteresse volante qui sert aussi de QG pour nos héros en repos. Dans la vidéo de présentation qui accompagne cette news, on apprend aussi que c'est dans cette base qu'on va pouvoir se préparer aux combats, avec la possibilité d'accéder à l'armurerie et à la boutique d'objets. Evidemment, rien ne sera gratuit et il faudra avoir ce qu'il faut en crédit pour acheter ou upgrader ses armes et autres elixirs. C'est aussi au sein de Somniel qu'il est possible d'accéder à la salle des anneaux et faire un état des lieux de ce qu'on a récupérer et ainsi profiter des pouvoirs qu'ils nous confèrent. Mieux, il est possible de se lancer dans des combats factices, en guise d'entraînement, mais qui peuvent nous faire gagner de l'expérience tout de même. Somniel est aussi un lieu où il faut aller se socialibiliser afin de faire connaissance avec de futurs partenaires de combat. D'ailleurs, entretenir de bonnes relations avec eux est un élément majeur du gameplay de ce Fire Emblem Engage.







Mais ce n'est pas tout, il est même possible de vaquer à d'autres occupations, comme gérer une ferme en s'occupant d'animaux recueillis à travers les mondes explorés. D'ailleurs, parmi les créatures étranges du jeu, il y a Somnie, une sorte de bête peluche toute mimi qui porteraient chance à tous ceux qui s'occupent bien d'elle. D'autres occupations sont prévues, comme aller pêcher, faire de la musique façon karaoké, aller se reposer dans un lit douillet et même faire des rêves coquins. Et tant qu'on y est, Somniel est l'endroit idéal pour façonner son personnage, de sa coupe de cheveux aux vêtements qu'il porte, pour qu'il soit toujours ultra tendance pour aller au combat. La sortie de Fire Emblem Engage est attendue pour le 20 janvier 2023, exclusivement sur Nintendo Switch.