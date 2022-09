Fire Emblem Engage : un nouvel épisode sur Switch, son gameplay dévoilé en vidéo

C'est le jeu qui a ouvert les festivités du Nintendo Direct en ce mardi 13 septembre 2022, Fire Emblem Engage est donc le nouvel épisode canonique de cette saga débutée en 1990 sur Famicom. Le jeu avait l'objet de leaks il y a quelques semaines, annonçant un héros aux cheveux bicolores (rouges et bleus), tout comme ses yeux qui sont vairons. Ce dernier va se réveiller après un coma de près de 1 000 ans et se retrouver dans un monde qu'il ne connaît plus. Il va alors faire la rencontre de nouveaux amis qui vont l'entraîner dans une lutte pour sauver le monde d'Hélios. Si notre nouveau chevalier va devoir apprendre à combattre en équipe avec des gens qui sont pour lui des inconnus, nous autres joueurs allons retrouver des visages familiers tels que Marth, qui fait d'ailleurs une entrée fracassante dans la bande annonce. La bande annonce, longue de plus de 3 minutes, permet de faire connaissance avec ce monde, mais aussi de découvrir du gameplay.La sortie de Fire Emblem Engage est prévue pour le 20 janvier 2023 sur Nintendo Switch. Ce n'est pas si loin que ça...