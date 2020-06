FIFA 21 : votre PC peut-il le faire tourner ? Les configurations dévoilées

FIFA 21 sortira le 9 octobre prochain, et Electronic Arts a confirmé que le jeu serait disponible sur PC via Origin, mais également via Steam, ce qui devrait ravir une grande partie de la communauté des joueurs PC. Mais avec les consoles next gen' dans le collimateur, faudra-t-il une machine de fou pour profiter du plus célèbre des jeux de foot ? Et bien pas vraiment, à en croire les configurations mentionnées sur la fiche EA Access Trials qui permettra aux joueurs d'avoir un accès restreint au jeu, dès le 3 octobre prochain.

En effet, la configuration recommandée reste identique à celle de FIFA 20, ce qui pourrait s'expliquer par le fait que le jeu utilise toujours le moteur Frostbite. Ceci dit, la configuration minimale a un peu évolué, avec des exigences revues à la hausse en ce qui concerne les processeurs. Rappelons que FIFA 21 sortira le 9 octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X, tandis que ceux qui précommanderont l'édition Ultimate Edition auront accès au jeu dès le 6 octobre.

MINIMUM

Système d'exploitation : Windows 7 64-bit

Processeur : Athlon X4 880K @4Ghz ou Intel Core i3-6100 @3.7Ghz

Mémoire : 8 Go

Carte graphique : Radeon HD 7850 ou Nvidia GeForce GTX 660

Stockage : 50 Go disponibles

RECOMMANDÉ

Système d'exploitation : Windows 10 64-bit

Processeur : FX 8150 @3.6Ghz ou Intel Core i5-3550 @3.4Ghz

Mémoire : 8 Go

Carte graphique : Radeon R9 270X ou Nvidia GeForce GTX 670

Stockage : 50 Go disponibles